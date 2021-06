Fiorentina | Borja Valero si ritira | “Ringrazio i tifosi viola | siete la mia vittoria più grande”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente, ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi.tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare: Real Madrid, Mallorca, West Bromwich, Villareal, Inter,. Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie Rocìo Rodriguez e ai miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini,stati la miapiù, grazie mille di cuore. Ci vediamo in città“. ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Borja Valero si ritira dal calcio: 'Grazie alla Fiorentina e a tutti i club dove ho giocato' - corradone91 : #BorjaValero si ritira: addio al calcio a 36 anni per l'ex centrocampista di #Villarreal, #Fiorentina e #Inter. Bor… - sportface2016 : #Fiorentina, #BorjaValero si ritira: 'Ringrazio i tifosi viola, siete la mia vittoria più grande' - Sashka10774 : RT @StefanoDelCoro2: La carriera di Borja Valero finisce qua. Straordinario giocatore fin quando ha potuto dimostrarlo e persona veramente… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Si ritira #BorjaValero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Borja

... partendo dalla storia di Astori e del suo rapporto con laper arrivare alla ... Giancarlo Antognoni, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Salvatore Sirigu, Manuel Pasqual,Valero, ...... non solo per lae il calcio, ma per una città intera che si è stretta intorno al suo ... Giancarlo Antognoni, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Salvatore Sirigu, Manuel Pasqual,...Berrettini-Van de Zandschulp in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 ...L'ex giocatore di Fiorentina e Inter lascia il calcio: nell'ultima stagione era tornato in viola, ora la decisione di appendere gli scarpini al chiodo ...