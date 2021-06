Fiorentina | arriva Italiano Tifosi cauti sul futuro della squadra

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il nuovo allenatoreè in arrivo. Vincenzo, classe '77, viene dallo Spezia. E' stato calciatore in varie squadre, come Verona, Genova, Chievo, Perugia, Padova. Aveva appena ...

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della. Lo Spezia e il club viola hanno trovato l'intesa per liberare il tecnico che così saluta la Liguria e si sposta in Toscana firmando un accordo biennale (2023) con opzione per il terzo anno.Ma tutti sono d'accordo su una cosa: il nuovo tecnico dellafarà bene se ci sarà una società al suo fianco. "Alla" commenta Emilio Pernice , tifosissimo dellada ...Il presidente dello Spezia, Philip Raymond Platek JR, ha parlato ai tifosi attraverso il sito ufficiale. Non manca un attacco all'ex tecnico, appena passato alla Fiorentina. Ecco le ...Dopo l'annuncio da parte della Fiorentina, arriva il duro comunicato dello Spezia contro Vincenzo Italiano. "Nessuno può mancarci di rispetto". Così il club ligure.