Fini (Massimo) bacchetta Travaglio: «Tifi troppo per Conte». La faida grillina sconquassa il "Fatto"

Lo psicodramma 5Stelle ha tutta l'aria di voler contagiare anche il Fatto Quotidiano. Marco Travaglio, che lo dirige, ha finora sdegnosamente l'etichetta di house organ del MoVimento, ma è difficile che riesca ad evitarlo. Tanto più che, soprattutto negli ultimi tempi, la sua postura nei confronti di Conte ha Finito per ricordare sempre più quella di Emilio Fede verso Berlusconi. Una bestemmia solo a prima vista. È invece innegabile che ad accomunare i due direttori è soprattutto l'alta considerazione da loro nutrita nei confronti dei due ex-premier. Chiedere per conferma a Massimo Fini, ...

