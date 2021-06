Filograna | con risanamento equitativo subito 270 miliardi allo Stato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lovanta 950di crediti, il 90% dei quali inesigibili. “Prorogare scadenze fiscali non basta a contrastare la crisi economica che ha colpito milioni di partite iva” – “L’anno di pandemia, con migliaia di aziende fallite e un settore, quello degli autonomi e delle partite iva, tra i più colpiti dalla crisi economica, sembra non interessare neppure il governo Draghi della necessità di varare un provvedimento complessivo sulla materia delle cartelle esattoriali invece di continuare a rinviare lo spettro delle sessanta milioni di cartelle da inviare agli italiani”. Così in una nota Eugenio(nella foto), presidente del ...