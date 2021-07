FIFA 22: La data di rilascio fissata per settembre? Lo svela il commentatore brasiliano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il giornalista e cronista brasiliano Gustavo Villani, tramite una storia pubblicata su instagram. potrebbe aver svelato involontariamente il mese della release del nuovo simulatore calcistico FIFA 22. La voce della telecronaca brasiliana della serie FIFA, nel breve video, sostiene che ci saranno tante novità ma che purtroppo non può aggiungere altro. Alla fine però si tradisce con “Ci vediamo a settembre”, mese in cui probabilmente arriverà sugli scaffali FIFA 22. EA Sports al momento non ha rilasciato comunicati ufficiale riguardanti la data ufficiale della release ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il giornalista e cronistaGustavo Villani, tramite una storia pubblicata su instagram. potrebbe averto involontariamente il mese della release del nuovo simulatore calcistico22. La voce della telecronaca brasiliana della serie, nel breve video, sostiene che ci saranno tante novità ma che purtroppo non può aggiungere altro. Alla fine però si tradisce con “Ci vediamo a”, mese in cui probabilmente arriverà sugli scaffali22. EA Sports al momento non ha rilasciato comunicati ufficiale riguardanti laufficiale della release ...

Advertising

SytexImmortals : @BProclub Ancora un club storico. Di vecchia data. Di tante battaglie. Vi auguriamo che sia solo in periodo....e ch… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 La data di rilascio fissata per settembre? Lo svela il commentatore brasiliano - Thanks… - _treacherous_13 : @jtsdelicate La società può rifiutare perché non è un torneo Fifa, ovvio che hanno concordato ma io sarei incazzata… - onlythemessi : @xlbryanfcb Eu nunca odiei tanto a data fifa, bryan - ultimateteamit : *HOT* #FIFA22 #FUT #FUT22 Demo, Data di rilascio, Prezzi, Promozioni – Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tit… -