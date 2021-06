Festival di Yulin, migliaia di cani uccisi e mangiati quest’anno: le immagini e le testimonianze della crudeltà (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, in Cina è iniziato ancora una volta il Festival di Yulin, responsabile ogni anno della morte e della sofferenza di migliaia di cani, tenuti in gabbie e condizioni igieniche precarie in attesa di essere consumati come cibo. Festival di Yulin, neanche il Covid ferma la crudeltà Il Festival di Yulin si svolge dal 2009 in Cina, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, e dura 10 giorni. 10 giorni in cui migliaia di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, in Cina è iniziato ancora una volta ildi, responsabile ogni annomorte esofferenza didi, tenuti in gabbie e condizioni igieniche precarie in attesa di essere consumati come cibo.di, neanche il Covid ferma laIldisi svolge dal 2009 in Cina, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, e dura 10 giorni. 10 giorni in cuidi ...

enpaonlus : Intercettato camion con 68 cani terrorizzati destinati al macello del “festival” cinese della carne di cane di Yuli… - enpaonlus : In Cina è tornato il Festival di Yulin ed è ripartita la battaglia per fermare la strage dei cani… - LegaSalvini : ??L'ORRORE IN CINA: LA PANDEMIA NON FERMA IL FESTIVAL DI YULIN E LA VENDITA DI CARNE DI CANE - jts2late : RT @cynvsure: Premetto che questo non è forse il luogo più adatto per parlarne, ma resta ugualmente luogo di sensibilizzazione. Vi prego di… - krimenio : RT @cynvsure: Premetto che questo non è forse il luogo più adatto per parlarne, ma resta ugualmente luogo di sensibilizzazione. Vi prego di… -