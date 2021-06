Festa notturna a Napoli: musica, cene ed assembramenti prima della zona bianca (VIDEO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Una Festa abusiva con musica e neomelodici andata avanti almeno fino alle 2,30 del mattino. È ciò che è accaduto ai Quartieri Spagnoli durante il week-end che ha preceduto l‘entrata in zona bianca. E’ impressionante soprattutto l’assembramento creatosi al Largo Baracche, crocevia di vicoli, “spritzerie” e ristoranti, e nelle zone adiacenti dove una miriade di persone, tutte senza mascherine e senza rispettare le misure anti covid, festeggia l’imminente zona bianca tra mangiate, brindisi e musica. Le immagini di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaabusiva cone neomelodici andata avanti almeno fino alle 2,30 del mattino. È ciò che è accaduto ai Quartieri Spagnoli durante il week-end che ha preceduto l‘entrata in. E’ impressionante soprattutto l’assembramento creatosi al Largo Baracche, crocevia di vicoli, “spritzerie” e ristoranti, e nelle zone adiacenti dove una miriade di persone, tutte senza mascherine e senza rispettare le misure anti covid, festeggia l’imminentetra mangiate, brindisi e. Le immagini di ...

