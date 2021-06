Federica Nargi incanta Formentera | bikini mozzafiato per lady Matri

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Vacanze nelle isole Baleari per l'ex Velina, che si gode il sole, il mare e la tranquillità dei giorni in famiglia

E poi ancora l'ex velinae Deborah Johnson, la figlia di Wess, cantante che si è esibito con molti artisti tra cui Dori Ghezzi.Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli , reduci, entrambi, dal Grande Fratello Vip , avrebbero acconsentito a partecipare al programma, e come loro, ex velina rimasta lontana dai ...Vacanze nelle isole Baleari per l'ex Velina, che si gode il sole, il mare e la tranquillità dei giorni in famiglia ...Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Raiuno, tornerà a tenerci compagnia nella prossima stagione televisiva.