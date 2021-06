Federalberghi Torino ai candidati sindaco: “Biennio drammatico, ripensare nuovo modello di turismo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel 2020 il comparto turistico-ricettivo torinese ha perso, a causa della pandemia, il 70% del fatturato – 280 milioni di euro – e ha dovuto rinunciare a 2,4 milioni di presenze. Il tasso di occupazione delle camere è crollato del 60% rispetto al 2019. La pandemia, i lockdown e le restrizioni a viaggi e spostamenti hanno interrotto un trend di crescita che durava da un decennio. L’andamento addirittura peggiora nei primi mesi del 2021 con l’Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle e con il blocco degli spostamenti tra regioni e registra un ulteriore calo del 55% rispetto al 2020. La ripresa è attesa a partire dal 2022 ma un primo anticipo si potrebbe avere già in autunno grazie agli ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel 2020 il comparto turistico-ricettivo torinese ha perso, a causa della pandemia, il 70% del fatturato – 280 milioni di euro – e ha dovuto rinunciare a 2,4 milioni di presenze. Il tasso di occupazione delle camere è crollato del 60% rispetto al 2019. La pandemia, i lockdown e le restrizioni a viaggi e spostamenti hanno interrotto un trend di crescita che durava da un decennio. L’andamento addirittura peggiora nei primi mesi del 2021 con l’Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle e con il blocco degli spostamenti tra regioni e registra un ulteriore calo del 55% rispetto al 2020. La ripresa è attesa a partire dal 2022 ma un primo anticipo si potrebbe avere già in autunno grazie agli ...

