Fast and Furious: Vin Diesel vuole Michael Caine e Rita Moreno per il finale della saga (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vin Diesel ha già espresso il desiderio di coinvolgere Michael Caine e Rita Moreno nel finale della saga di Fast and Furious. Per gli ultimi due film di Fast and Furious, Vin Diesel vorrebbe coinvolgere Rita Moreno e Michael Caine, per assegnargli rispettivamente i ruoli della nonna di Dom Toretto e del patriarca della famiglia Shaw. A due mesi dall'uscita di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vinha già espresso il desiderio di coinvolgereneldiand. Per gli ultimi due film diand, Vinvorrebbe coinvolgere, per assegnargli rispettivamente i ruolinonna di Dom Toretto e del patriarcafamiglia Shaw. A due mesi dall'uscita di ...

