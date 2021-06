Fascismo | da Galli della Loggia ancora esami alla destra Ma la sua analisi si scontra con la storia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Si scrive Rassemblement national, si legge Fratelli d’Italia. Così come si scrive Vichy e si legge Salò. Più puntuale di una cambiale in scadenza, arriva l’editoriale di Ernestosullaitaliana. Al professore è bastato che Marine Le Pen tornasse a mani vuote dalle recenti elezioni regionali per convincersi ad intonare l’antifona all’indirizzo di Giorgia Meloni. Intendiamoci: tanta attenzione non può che lusingare. A patto, tuttavia, che tenga conto di volta in volta anche delle repliche, evitando di pigiare sempre sullo stesso tasto – il rapporto trae “fattore F”, inteso ...