Fariba | problemi di salute dopo L’Isola dei famosi | ‘piango per i dolori’ Frecciatina agli autori

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Tehrani continua ad accusare dolorila sua partecipazione aldei: in un’intervista concessa a Radio Radio, ha spiegato la sua situazione: LEGGI ANCHE: —svela quanti kg ha ripresodei: ‘Quanto hai mangiato da quando sei uscita?’ “Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche a lavorare per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi Si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il ...