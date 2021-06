Famiglie senza gas a Santa Clementina, la Lonardo interroga il Governo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho presentato, oggi, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ed al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per chiedere di sapere se non ritengano di intervenire in una incresciosa vicenda, che vede coinvolte 18 Famiglie, residenti in Contrada Santa Clementina a Benevento. Ho appreso, con sconcerto, che questi cittadini vengono privati di un servizio essenziale, quale la fornitura del gas, e violati, pertanto, dei propri diritti fondamentali. Nonostante le 18 Famiglie, infatti, avessero già ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho presentato, oggi, in Senato, unazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ed al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per chiedere di sapere se non ritengano di intervenire in una incresciosa vicenda, che vede coinvolte 18, residenti in Contradaa Benevento. Ho appreso, con sconcerto, che questi cittadini vengono privati di un servizio essenziale, quale la fornitura del gas, e violati, pertanto, dei propri diritti fondamentali. Nonostante le 18, infatti, avessero già ...

