“Facciamo la differenziata”: Amiat Gruppo Iren, Città di Torino e CONAI lanciano la nuova campagna (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Adottare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti, ‘mettendoci la faccia’ senza sottrarsi al proprio dovere”. Con questo obiettivo Amiat Gruppo Iren, Città di Torino e CONAI lanciano la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale sulla raccolta differenziata a Torino “Facciamo la differenziata”. “Il contributo di tutti i cittadini – questo il messaggio della campagna – è fondamentale per ottenere risultati positivi in termini di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – “Adottare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti, ‘mettendoci la faccia’ senza sottrarsi al proprio dovere”. Con questo obiettivodiladi sensibilizzazione ambientale sulla raccoltala”. “Il contributo di tutti i cittadini – questo il messaggio della– è fondamentale per ottenere risultati positivi in termini di ...

gruppoiren : #Differenziare aiuta a dare nuova vita ai materiali di #imballaggio. Oggi a #Torino la conferenza stampa per la nuo… - quotidianopiem : Facciamo la differenziata, la nuova campagna per la raccolta rifiuti a Torino - gaeriz : @gualtierieurope @EnricoLetta @RegioneLazio Il mio è un paesino del sud e raccoglitori grandi di rifiuti non esisto… - PlasticaVerde : RT @conai: Oggi a #Torino presentazione di “Facciamo la differenziata”, la nuova campagna di comunicazione per promuovere una corretta gest… - conai : Oggi a #Torino presentazione di “Facciamo la differenziata”, la nuova campagna di comunicazione per promuovere una… -