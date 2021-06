F1, Toto Wolff: “Non molleremo fino all’ultima gara, è un Mondiale da 23 round in stile boxe” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Mercedes non molla. Lo si sapeva, conoscendo il carattere della scuderia di Brackley, ma Toto Wolff ha voluto sottolinearlo con forza dopo la netta vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio della Stiria. Siamo nel bel mezzo dell’uno-due del Red Bull Ring e il team anglo-tedesco cerca di ricordare a tutti che, nonostante tutto, i dominatori dell’era ibrida sono, e rimangono, loro, e faranno di tutto per non abdicare. Toto Wolff inizia il suo racconto a Speedweek con l’analisi di quanto visto nella gara di domenica. “Nel primo capitolo della doppietta del Red Bull Ring abbiamo sfruttato al massimo le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Mercedes non molla. Lo si sapeva, conoscendo il carattere della scuderia di Brackley, maha voluto sottolinearlo con forza dopo la netta vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio della Stiria. Siamo nel bel mezzo dell’uno-due del Red Bull Ring e il team anglo-tedesco cerca di ricordare a tutti che, nonostante tutto, i dominatori dell’era ibrida sono, e rimangono, loro, e faranno di tutto per non abdicare.inizia il suo racconto a Speedweek con l’analisi di quanto visto nelladi domenica. “Nel primo capitolo della doppietta del Red Bull Ring abbiamo sfruttato al massimo le ...

