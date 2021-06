F1 | Mercedes al lavoro per colmare il gap con le Red Bull

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lasta pianificando degli aggiornamenti alle proprie monoposto per cercare di riconquistare il dominio in Formula Uno, secondo il direttore tecnico James Alisson. Max Verstappen ha allargato ...

Hamilton ha quindi chiesto alla Mercedes di trovare alcuni aggiornamenti per renderlo più veloce. Il team principal Toto Wolff aveva suggerito che la loro attenzione fosse ora sull'auto del 2022, ma ... La Mercedes sta pianificando degli aggiornamenti alle proprie monoposto per cercare di riconquistare il dominio in Formula Uno, secondo il direttore tecnico James Alisson. Max Verstappen ha allargato ... Il responsabile del team Ferrari ha criticato quanto accaduto alla Mercedes negli ultimi mesi: una mancata stabilità che ha favorito il recupero Red Bull Honda ...