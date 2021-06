F1, Lando Norris: “La Ferrari sta avendo tanti alti e bassi. Hanno una vettura migliore della nostra in certe piste” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lando Norris cerca conferme nel Gran Premio d’Austria, nona prova del Mondiale F1 2021 che si terrà questo week-end in quel di Spielberg. Il britannico ha colto il quinto posto nella corsa di settimana scorsa, la prima delle due previste nel circuito di proprietà della Red Bull. Il compagno di box di Daniel Ricciardo si prepara a battagliare con le Ferrari, dirette avversarie nella lotta per il terzo posto nella graduatoria costruttori. Il portacolori della casa di Woking ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “La Ferrari sta avendo tanti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)cerca conferme nel Gran Premio d’Austria, nona prova del Mondiale F1 2021 che si terrà questo week-end in quel di Spielberg. Il britannico ha colto il quinto posto nella corsa di settimana scorsa, la prima delle due previste nel circuito di proprietàRed Bull. Il compagno di box di Daniel Ricciardo si prepara a battagliare con le, dirette avversarie nella lotta per il terzo posto nella graduatoria costruttori. Il portacoloricasa di Woking ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Lasta...

Advertising

mvltividsx : vi do il buongiorno sempre con le perle di Lando Norris???? - ericordarcicosi : @faaabsin hai ragione pure tu?????? fuck ex-crush, se non sei lando norris non meriti la mia attenzione - STnews365 : Seidl sprona Ricciardo: “Servono punti da 2 vetture”. In otto gare l'australiano ha collezionato ben 52 punti in me… - io_chiaramente : Qui per ricordarvi che Tom Holland era ospite della Redbull ma non poteva tradire i suoi mates della McLaren e tant… - FormulaPassion : #F1 | #Seidl scuote #Ricciardo -