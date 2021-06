F1, Christian Horner: “Honda ha lavorato molto, ma in inverno. Il nostro vantaggio deriva dall’assetto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua il botta e risposta dentro e fuori dalla pista tra Red Bull e Mercedes, protagoniste di uno splendido duello per il titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021. La scuderia di Milton Keynes è reduce da quattro successi di tappa consecutivi (3 con Verstappen, 1 con Perez) e guida entrambe le classifiche iridate, perciò tutti gli altri team hanno messo la RB16B sotto i riflettori. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato recentemente di un eventuale incremento delle prestazioni della Power Unit Honda (di cui è dotata la Red Bull) a stagione in corso, che sarebbe vietato dal regolamento attuale. Christian Horner, numero 1 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua il botta e risposta dentro e fuori dalla pista tra Red Bull e Mercedes, protagoniste di uno splendido duello per il titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021. La scuderia di Milton Keynes è reduce da quattro successi di tappa consecutivi (3 con Verstappen, 1 con Perez) e guida entrambe le classifiche iridate, perciò tutti gli altri team hanno messo la RB16B sotto i riflettori. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato recentemente di un eventuale incremento delle prestazioni della Power Unit(di cui è dotata la Red Bull) a stagione in corso, che sarebbe vietato dal regolamento attuale., numero 1 ...

