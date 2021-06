Ex tronista di Uomini e Donne gay? Il pupillo di Maria De Filippi vuota il sacco (Di mercoledì 30 giugno 2021) Uomini e Donne, l’ex tronista in realtà è gay? Lui stufo del gossip vuota il sacco sui social e racconta ogni cosa. Uomini e Donne ha lanciato Mariano Catanzaro sul piccolo schermo degli italiani. Tant’è che qualche anno dopo il suo esordio negli studi Elios di Roma, è perfino approdato a La Pupa e il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 giugno 2021), l’exin realtà è? Lui stufo del gossipilsui social e racconta ogni cosa.ha lanciatono Catanzaro sul piccolo schermo degli italiani. Tant’è che qualche anno dopo il suo esordio negli studi Elios di Roma, è perfino approdato a La Pupa e il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Jessica Antonini si è rifatta: la trasformazione dell’ex tronista di Uomini e Donne - zazoomblog : Uomini e Donne ex tronista dice la sua su Maria De Filippi: “Fa paura..” - #Uomini #Donne #tronista #Maria - fainformazione : Sophie Codegoni è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. Da Uominiedonne all'ex re dei paparazzi Notizia non dicia… - fainfocultura : Sophie Codegoni è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. Da Uominiedonne all'ex re dei paparazzi Notizia non dicia… - infoitcultura : Uomini e Donne: ex tronista nel cast del Gf Vip? -