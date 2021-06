Ex Ilva | il gip di Potenza scarcera Piero Amara Disposto l’obbligo di dimora a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il gip diAntonello Amodeo halazione di, l’ex legale esterno dell’Eni arrestato lo scorso 8 giugno per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, insieme al poliziotto Filippo Paradiso, all’avvocato Giacomo Ragno e al consulente diNicola Nicoletti. Adè stato impostodinel comune di. Il pubblico ministero non si è opposto allazione. Secondo il giudice, le esigenze ...