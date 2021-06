Everton | Benitez è il nuovo allenatore | il comunicato ufficiale

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Rafaè ildell’: lo spagnolo sostituisce Ancelotti finito al Real Madrid Rafaè ildell’. Il tecnico spagnolo, che prenderà il posto di Carlo Ancelotti, ha firmato un contratto triennale con il club di Liverpool e torna in Inghilterra (dove ha allenato anche Liverpool, Chelsea e Newcastle) dopo due stagioni in Cina alla guida del Dalian Yifang. Le parole del tecnico: «Sono felice di unirmi all’. Durante tutto questo processo sono rimasto molto colpito dall’ambizione ...

