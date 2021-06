Eutanasia | Billi | giudice Tribunale L' Aquila | colmare lacuna legge

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L'- "Il principio di legalità è fondamentale e l'inerzia del legislatore non può e non deve ricadere su noi magistrati e, men che meno, sulle famiglie delle persone che non sono più in grado di scegliere per il loro fine vita. Nessuno deve essere lasciato solo: nè il magistrato al momento della decisione secondo, che in questo caso manca, nè i cittadini". Così ildeldell'Marco, sulla sua fatica letteraria dal titolo "Soli nel fine-vita. Il caso Cappato e la necessità di una". Il libro, Edizioni Mondo Nuovo di Pescara - 18 ...

Agenzia ANSA

, 52 anni, napoletano di nascita ma abruzzese di adozione, è noto a livello nazionale ed internazionale per avere firmato la sentenza di primo grado con cui il tribunale dell'Aquila, nel 2013, ...'Ma il legislatore - spiega ancora il giudice Marco- è rimasto comunque immobile. Mi sono ... E ha lasciato un vuoto di tutela su alcuni temi fondamentali tra cui l''. 'Il non decidere ...Cronaca L'Aquila - 30/06/2021 11:29 - "Il principio di legalità è fondamentale e l'inerzia del legislatore non può e non deve ricadere su noi magistrati e, men che meno, sulle ...“Il principio di legalità è fondamentale e l’inerzia del legislatore non può e non deve ricadere su noi magistrati e, men che meno, sulle famiglie delle persone che non sono più in ...