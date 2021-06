(Di mercoledì 30 giugno 2021) "Ciin": lo scrive sui social Marco, allenatore dell'Ungheria, allegando al post un fotomontaggio in cui ci sono Ronaldo, Neuer e Mbappé,già fuori dall'Europeo 2020, con ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei:M.Rossi sfotte star eliminate,ci vediamo in spiaggia Fotomontaggio con Ronaldo, Neuer e Mbappé - Fprime86 : RT @SkySport: Cristiano Ronaldo, Mbappè e Neuer fuori da Euro 2020: Marco Rossi ci scherza sui social #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 htt… - andreastoolbox : Europei, Marco Rossi scherza con Cristiano Ronaldo, Mbappè e Neuer | Sky Sport - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo, Mbappè e Neuer fuori da Euro 2020: Marco Rossi ci scherza sui social: Il ct dell'Ungheria scherz… - SkySport : Cristiano Ronaldo, Mbappè e Neuer fuori da Euro 2020: Marco Rossi ci scherza sui social #SkySport #SkyEuro2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Rossi

"Ci vediamo in spiaggia": lo scrive sui social Marco, allenatore dell'Ungheria, allegando al post un fotomontaggio in cui ci sono Ronaldo, Neuer e Mbappé, star già fuori dall'Europeo 2020, con la valigia in mano. L'Ungheria è stata eliminata al ...Perciò si è accorto che sulle maglie indossate nelle gare deglidalla nazionale guidata da ... Entrambe presentano il disegno a scacchi bianchi e, ma il distinguo sta nel colore del primo ...Francia, Germania e Portogallo dicono addio ai sogni di gloria di Euro 2020. Inserite nel "girone di ferro", superbia e scarsa qualità di gioco hanno inciso su un cammino concluso ancor prima di comin ...Dopo il tragico flop dei Mondiali del 2018 la Nazionale degli europei sta rinnovando la fiducia degli italiani nella propria squadra ...