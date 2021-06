Europei | Zambrotta | ' Belgio avversario da temere ma alla nostra portata'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Ilè unda, ma sicuramente". Queste le parole di Gianluca, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, intervistato d'Gazzetta dello Sport', in merito al, prossimodell'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. "Lukaku, De Bruyne, i fratelli Hazard, Courtois, una squadra ricca di qualità. Sulla carta è tra le favorite, - prosegue- ma come abbiamo visto di favorite ne sono andate a casa già ...

... ecco le sue dichiarazioni Gianlucaha parlato a Gazzetta.it in vista di Belgio - Italia. SIMILITUDINI 2006 - "Sotto questo aspetto senz'altro sì. In tornei comee Mondiali non ...Gianlucaquando parla di Nazionale si illumina. Partiamo dalla domanda più scontata: c'è posto per una medaglia sul petto anche in questiRoma, 30 giu. (Adnkronos) - "Il Belgio è un avversario da temere, ma sicuramente alla nostra portata". Queste le parole di Gianluca Zambrotta, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Spinazzola sta facendo davvero bene, ha grande velocità e salta sempre il primo avversario. Mi fa piacere che mi abbia citato in qualche intervista". Queste le parole di G ...