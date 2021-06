Europei | Ventura | ' inginocchiarsi decisione individuale | i giocatori ne avranno discusso'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Non siamo noi a dover decidere se idevonoo meno, solitamente queste sono decisioni che spettano al singolo. Per quanto riguarda la Nazionale, essendo una squadra, lasarà stata affrontata all'interno dello spogliatoio e presa di comune accordo". Così Gian Piero, ex commissario tecnico della Nazionale, all'Adnkronos, in merito alla polemica riguardante l'iniziativa della Nazionale diper sostenere il movimento 'Black Live Matter' prima del fischio di inizio della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio.

Lui ci sarebbe riuscito davvero - ahinoi,e quant'altro - a Russia 2018. Una cavalcata ... quindi proseguita nell'ombra dei mestieranti - quattro flop di fila frae Mondiali - fino a ...Eppure, lo confesso, a me l'idea di calcio dipiaceva, non aveva iniziato malissimo ma pagò ... Anche Prandelli aveva iniziato sulla stessa idea di base e glidel 2012 erano stati, a mio ...Roma, 30 giu. "Non siamo noi a dover decidere se i giocatori devono inginocchiarsi o meno, solitamente queste sono decisioni che spettano al singolo. Per quanto ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Credo che contro il Belgio non sarà assolutamente una partita facile. Ora non so se recupereranno al meglio Hazard e De Bruyne, ma anche se così non fosse restano una squa ...