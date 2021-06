Advertising

sportli26181512 : #Europei, #Belgio-#Italia: dirige l'arbitro sloveno Vincic: La partita tra Svizzera e Spagna viene invece affidata… - TV7Benevento : Europei: sloveno Vincic arbitra Italia-Belgio... - manuel_y_jesus_ : RT @agambella: Impegni europei per Giorgia Meloni nel ruolo di presidente del partito Conservatore (ECR) da domani a Bruxelles. Oltre a ved… - gaejimmy : RT @agambella: Impegni europei per Giorgia Meloni nel ruolo di presidente del partito Conservatore (ECR) da domani a Bruxelles. Oltre a ved… - RobertoMammini : @Iperbole_ Questo Ceferin più che sloveno mi sembra uno dell'ex Jugoslavia. Agli Europei avrei fatto un'altra provo… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei sloveno

Corriere dello Sport

ROMA - È loSlavko Vincic l'arbitro designato per dirigere Belgio - Italia . Il quarto di finale di Euro 2020 è in programma venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera (ore 21). A completare lo staff arbitrale ...... Austria, Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del TeatroMatita, con Matija Solce, ... già proposta e accolta con grande entusiasmo in tanti paesi. Da segnalare anche lo ...ROME, JUN 30 - Slovenia's Slavko Vincic will referee Italy's Euros quarterfinal with Belgium Friday, UEFA said Wednesday. The assistant refs will also be Slovenes, Tomaz Klancnik and Andraz Kovacic, w ...Nyon, 30 giu. - (Adnkronos) - Lo sloveno Slavko Vincic arbitrerà il match tra Italia e Belgio, valido per i quarti di finale dell'Europeo e in ...