Europei, preoccupazione per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma - Nei prossimi gironi all'Olimpico di Roma si disputerà il quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina e vista la massiccia presenza della Variante Delta sull'isola britannica ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021)- Nei prossimi gironi all'Olimpico disi disputerà il quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina e vista la massiccia presenza della Variante Delta sull'isola britannica ...

Advertising

infoitsport : Europei, Costa: c'è preoccupazione per gli spostamenti dei tifosi - ccecchet : @LegaSalvini Capisco la sua preoccupazione ma credere che la Lega possa incidere in Europa con i propri parlamentar… - LucaPolidoro75 : @Alenize82 5 potenziali. 3 sono titolari. Per un mese almeno faremmo una preparazione senza 6 titolari. E senza i r… - onnivoritaliani : RT @DarioBallini: 'Ieri l'Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli… - Destradipopolo : #VarianteDelta, NUOVO PICCO DI CASI NEL REGNO UNITO, OLTRE 16.000 SERIA PREOCCUPAZIONE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI… -