**Europei: Paolo Belli, 'Nazionale in ginocchio? Giusto farlo se lo sente, non per avversari'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Premesso che è paradossale che nel 2021 ci sia ancora bisogno di questi gesti per sensibilizzare su temi che dovrebbero essere già radicati, visto che purtroppo esistono ancora persone che non l'hanno capito, allora questi gesti servono eccome, e secondo me la Nazionale dovrebbe inginocchiarsi non perché lo fanno gli altri, ma perché è Giusto e necessario". Così Paolo Belli, artista ed ex presidente della Nazionale Italiana Cantanti, commenta con l'Adnkronos la decisione degli Azzurri di inginocchiarsi domani all'inizio della partita degli Europei con il Belgio, non per aderire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Premesso che è paradossale che nel 2021 ci sia ancora bisogno di questi gesti per sensibilizzare su temi che dovrebbero essere già radicati, visto che purtroppo esistono ancora persone che non l'hanno capito, allora questi gesti servono eccome, e secondo me ladovrebbe inginocchiarsi non perché lo fanno gli altri, ma perché èe necessario". Così, artista ed ex presidente dellaItaliana Cantanti, commenta con l'Adnkronos la decisione degli Azzurri di inginocchiarsi domani all'inizio della partita degli Europei con il Belgio, non per aderire ...

Ultime Notizie dalla rete : **Europei Paolo La seconda vita di Bossini: "Non mollate, ma non tornate mai indietro" La virata più lunga per Paolo Bossini è stata quella dopo la malattia. Nel 2010 gli è stato diagnosticato il linfoma di ... avendo vissuto un 2004 d'oro con i trionfi agli Europei di Madrid in vasca ...

'Fantozzi' restaurato apre le 'Notti bianche del cinema' all'Arena Lido di Rimini ... il primo capitolo della saga del popolare ragioniere creato da Paolo Villaggio e diretto da ... 106 min, 2021) - in alternativa l'eventuale finale degli Europei di Calcio. Inizio proiezioni ore 21.30, ...

Europei, preoccupazione per l’arrivo dei tifosi inglesi a Roma Corriere dello Sport Europei calcio, Bargiggia: “Ridicola scelta dell’Italia di inginocchiarsi perché lo fanno gli altri” “La scelta dell’Italia di farlo perché lo fanno gli altri la trovo ridicola”. Lo ha dichiarato il giornalista Paolo Bargiggia in un’ intervista a MOW (mowmag.com),in riferimento al dogma dell'inginocc ...

Europei: inglese Oliver arbitra Spagna-Svizzera Nyon, 30 giu. - (Adnkronos) - L'inglese Michael Oliver è l'arbitro designato per dirigere Spagna-Svizzera, match valido per i quarti di finale del campionato europeo in programma venerdì 2 luglio alle ...

Nyon, 30 giu. - (Adnkronos) - L'inglese Michael Oliver è l'arbitro designato per dirigere Spagna-Svizzera, match valido per i quarti di finale del campionato europeo in programma venerdì 2 luglio alle ...