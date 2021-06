Europei | no trasferta inglesi a Roma Delta complica fase finale

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Preoccupazione anche per la gara degli azzurri venerdì a Monaco di Baviera con i belgi e per Svizzera - Spagna a San Pietroburgo

Preoccupazione anche per la gara degli azzurri venerdì a Monaco di Baviera con i belgi e per Svizzera - Spagna a San PietroburgoE il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi a evitare ladi Roma. Per chi arriva ... sta lavorando ad un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale degli...Morata: “Minacce e critiche? A fine Europei parlerò, sono arrivato al limite” - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...La variante Delta colpisce ancora. Sono 1991 i casi segnalati tra i tifosi e due terzi di loro hanno spiegato di essersi recati a Londra (397 ...