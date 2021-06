Europei | Mertens | Italia ha giocato miglior calcio finora

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Belgio per Dries"sarà una partita speciale. Vivo inda otto anni, mi piace la mia vita a Napoli, è solo felicità". In conferenza stampa l'attaccante belga vive in modo ...

PerEuro 2020 "non è la nostra ultima possibilità di vincere qualcosa. Abbiamo una chance, e ne hai forse una ogni due anni. E' una chance che però dobbiamo sfruttare". E aggiunge: "Man mano ...... tutti giocatori facenti parte dei massimi campionatie militanti in squadre di alta e metà classifica. Nomi come Courtois, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Witsel , Tielemans,e ...Luis Oliveira, ex giocatore, ha parlato oggi ai microfoni di radio Marte a Marte Sport Live, in particolare di Dries Mertens ...Dries Mertens, giocatore del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di venerdì contro l'Italia.