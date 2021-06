Europei | l’Atalanta come il Chelsea | almeno un giocatore in ogni quarto di finale

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Chefosse una fucina di talenti è, oramai, cosa risaputa. Lo dimostra anche in questo Europeo: la squadra di Gasperini, cosìil(campione d’Europa con la Champions League) è l’unica squadra che può vantareunperdidi Euro 2020. Ecco tutti i calciatori protagonisti: Pessina e Toloi in Belgio-Italia, Freuler in Svizzera-Spagna, Malinovski in Ucraina-Inghilterra e infine Maehle in Repubblica Ceca-Danimarca. FOTO: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.