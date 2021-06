Europei, il governo britannico ai tifosi: 'Non andate a Roma' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi a evitare la trasferta a Roma, dove sabato la loro nazionale affronterà l'Ucraina nei quarti di finale degli Europei di calcio. Per chi arriva dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha invitato iinglesi a evitare la trasferta a, dove sabato la loro nazionale affronterà l'Ucraina nei quarti di finale deglidi calcio. Per chi arriva dalla ...

