Europei: Covid, in Scozia quasi 2000 casi correlati al torneo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Secondo il Dipartimento della Salute pubblica scozzese dei 32mila cittadini scozzesi risultati positivi al Covid tra l'11 e il 28 giugno 1.991 hanno partecipato ad almeno un evento legato agli Europei, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow Green, o un incontro informale in un bar o una serata in una casa privata per vedere la partita. quasi i 2/3 di questi casi, 1.294, riguardano persone che si trovavano a Londra il 18 giugno, data della sfida della fase a giorni contro l'Inghilterra; di questi, 397 erano seduti in tribuna a Wembley. A causa delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Secondo il Dipartimento della Salute pubblica scozzese dei 32mila cittadini scozzesi risultati positivi altra l'11 e il 28 giugno 1.991 hanno partecipato ad almeno un evento legato agli, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow Green, o un incontro informale in un bar o una serata in una casa privata per vedere la partita.i 2/3 di questi, 1.294, riguardano persone che si trovavano a Londra il 18 giugno, data della sfida della fase a giorni contro l'Inghilterra; di questi, 397 erano seduti in tribuna a Wembley. A causa delle ...

Advertising

Open_gol : Il report sui legami tra i nuovi contagi in Scozia e i tifosi degli Europei andati a Wembley - MediasetTgcom24 : Europei, governo di Londra ai tifosi inglesi: 'Non andate a Roma' #covid - petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - filippomricci : RT @lcolda: ++ Europei: quasi 2.000 contagi tra tifosi in Scozia ++(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Sono 1.991 i tifosi scozzesi risultati positiv… - TV7Benevento : Europei: Covid, in Scozia quasi 2000 casi correlati al torneo... -