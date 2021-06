Europei | Belgio-Italia affidata a Vincic

Advertising

repubblica : ?? Europei, gli azzurri hanno deciso: si inginocchieranno insieme al Belgio contro il razzismo - andreapurgatori : Un po’ no, un po’ si, un po’ forse. Gli azzurri venerdì nei quarti di finale si inginocchieranno (ma perché lo farà… - fattoquotidiano : Black lives matter, l’Italia si inginocchierà nei quarti degli Europei contro il Belgio perché seguirà Lukaku e com… - riccardo1449 : - Sicilianodoc73 : RT @Ilarioforjuve: Ma lui deve commentare gli europei o attaccare sul personale i giocatori? @Cristiano @realvarriale -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Belgio

Sky Sport

...l'Italia si giocherà l'ammissione alle semifinali contro il. I telecronisti sono entusiasti di questa nazionale, ma, per quanto sempre con ascolti superiori ai dieci milioni, in questi...Lo sloveno Slavko Vincic arbitrerà il match tra Italia e, valido per i quarti di finale dell'Europeo e in programma venerdì 2 luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.Abbiamo superato un girone che sulla carta poteva essere facile, ma nessuna partita è semplice come ha dimostrato questo Europeo". Venerdì la sfida contro il Belgio "Più si va avanti e più le squadri ...“La scelta dell’Italia di farlo perché lo fanno gli altri la trovo ridicola”. Lo ha dichiarato il giornalista Paolo Bargiggia in un’ intervista a MOW (mowmag.com),in riferimento al dogma dell'inginocc ...