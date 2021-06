Europa - Nel 2020 calano le emissioni medie delle nuove auto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo tre anni di crescita, in Europa tornano a diminuire le emissioni di anidride carbonica delle autovetture di nuova immatricolazione. Secondo i dati provvisori elaborati dall'Agenzia europea per l'ambiente e validi per i Paesi Ue, il Regno Unito, l'Islanda e la Norvegia, nel 2020 la media si è fermata a 107,8 g/km di CO2, 14,5 grammi (il 12%) in meno rispetto al 2019. Questi dati si riferiscono alle emissioni "tank to wheel" misurate secondo le norme Wltp e quindi non relative all'intero ciclo di vita della vettura: da alcuni anni, infatti, le autorità europee hanno ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo tre anni di crescita, intornano a diminuire ledi anidride carbonicavetture di nuova immatricolazione. Secondo i dati provvisori elaborati dall'Agenzia europea per l'ambiente e validi per i Paesi Ue, il Regno Unito, l'Islanda e la Norvegia, nella media si è fermata a 107,8 g/km di CO2, 14,5 grammi (il 12%) in meno rispetto al 2019. Questi dati si riferiscono alle"tank to wheel" misurate secondo le norme Wltp e quindi non relative all'intero ciclo di vita della vettura: da alcuni anni, infatti, lerità europee hanno ...

