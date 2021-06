Euro 2020: Svezia – Ucraina, nel mirino l’arbitraggio di Orsato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il match giocato a Glasgow vedeva in campo l’arbitro Daniele Orsato, finito nella bufera per l’episodio che ha dato una svolta alla gara L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il match giocato a Glasgow vedeva in campo l’arbitro Daniele, finito nella bufera per l’episodio che ha dato una svolta alla gara L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Italia, Chiellini torna titolare: Mancini lo schiera contro Lukaku Giorgio Chiellini sembra pronto per riprendersi il suo posto da titolare nella retroguardia dell'Italia: sarà sfida contro Lukaku Meno due giorni a Belgio Italia, quarto di finale di Euro 2020 che si terrà a Monaco di Baviera. Alcuni dubbi per il ct Mancini soprattutto tra centrocampo e attacco, con Chiesa che potrebbe insidiare Berardi. Come riporta La Gazzetta ...

Labomar, lettera d'intenti per l'acquisto del Gruppo Welcare I ricavi consolidati 2020 sono stati pari a circa 6,7 milioni di euro, di cui circa l'85% realizzati nei mercati internazionali, con 2,4 milioni di euro di Ebitda Consolidato Reported e una PFN ...

Belgio-Italia: Chiesa in pole su Berardi, dubbi De Bruyne e Hazard per i Diavoli Rossi Manca pochissimo ormai all'attesissima (ed emozionante) sfida che attende gli uomini di Roberto Mancini contro il Belgio per i quarti di finale di Euro 2020. L'Italia, si sa, ...

L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presentazione del rapporto L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano si terrà ...

