Euro 2020, governo Gb a tifosi inglesi: “Non andate a Roma” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Non andate a Roma”. E’ l’appello rivolto dal governo britannico ai tifosi inglesi in vista del match di sabato allo stadio Olimpico di Roma tra Inghilterra e Ucraina, valido per i quarti di finale di Euro 2020. I timori sono ovviamente legati al diffondersi della variante delta del covid. Chi arriva in Italia dal Regno Unito deve osservare una quarantena di 5 giorni. Il match degli Europei è in programma solo tra quattro giorni. Ai microfoni di Sky News, la sottosegretaria Anne-Marie Trevelyan invita quindi i tifosi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Non”. E’ l’appello rivolto dalbritannico aiin vista del match di sabato allo stadio Olimpico ditra Inghilterra e Ucraina, valido per i quarti di finale di. I timori sono ovviamente legati al diffondersi della variante delta del covid. Chi arriva in Italia dal Regno Unito deve osservare una quarantena di 5 giorni. Il match deglipei è in programma solo tra quattro giorni. Ai microfoni di Sky News, la sottosegretaria Anne-Marie Trevelyan invita quindi i...

