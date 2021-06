Euro 2020, D’Amato: autorità sicurezza controlleranno arrivo tifosi inglesi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Come far rispettare la quarantena “non è un tema di cui può occuparsi la Regione. Non abbiamo compiti di controllo. La Regione Lazio chiede solo il rispetto dell’ordinanza che prevede la quarantena.” “Gli organismi preposti come il prefetto di Roma, che è il numero uno sulla sicurezza, e il ministro Lamorgese sono allertati per garantire il rispetto delle misure prese. Faranno tutto quello che va fatto”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine della presentazione dei nuovi razzi Ares 118, parlando dei possibili arrivi dei tifosi inglesi in vista della partita Inghilterra-Ucraina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Come far rispettare la quarantena “non è un tema di cui può occuparsi la Regione. Non abbiamo compiti di controllo. La Regione Lazio chiede solo il rispetto dell’ordinanza che prevede la quarantena.” “Gli organismi preposti come il prefetto di Roma, che è il numero uno sulla, e il ministro Lamorgese sono allertati per garantire il rispetto delle misure prese. Faranno tutto quello che va fatto”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, a margine della presentazione dei nuovi razzi Ares 118, parlando dei possibili arrivi deiin vista della partita Inghilterra-Ucraina ...

