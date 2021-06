Euro 2020, Costa: “Tifosi Inghilterra non potranno venire a Roma” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sono chiaro e netto: i Tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita Inghilterra-Ucraina”. E’ categorico il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in vista della sfida Inghilterra-Ucraina, in programma a Roma il 3 luglio per i quarti di finale di Euro 2020. “Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita. Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sono chiaro e netto: iinglesi nonin Italia a guardare la partita-Ucraina”. E’ categorico il sottosegretario alla Salute Andreain vista della sfida-Ucraina, in programma ail 3 luglio per i quarti di finale di. “Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita. Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia ...

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: #Colombia [RIGORI IN LIVE] AHHAHAHAH!!! MBAPPE SBAGLIAAA!!! FRANCIA A CASAHAHAHA!!! FRANCIA-SVIZZERA 3-3 [7-8]: Francia-S… - 77jjeb : RT @DailyUSANews: #Colombia [RIGORI IN LIVE] AHHAHAHAH!!! MBAPPE SBAGLIAAA!!! FRANCIA A CASAHAHAHA!!! FRANCIA-SVIZZERA 3-3 [7-8]: Francia-S… -