Euro 2020, c’è il caso tifosi inglesi. Quarti a Roma ma c’è la quarantena (Di mercoledì 30 giugno 2021) I viaggiatori provenienti da UK devono rispettare una quarantena di cinque giorni: la partita è tra quattro La variante Delta desta preoccupazione in tutta Europa e di certo l’Europeo di calcio itinerante non sta aiutando. Intanto, sabato, la Nazionale inglese sarà a Roma per sfidare l’Ucraina dopo la vittoria contro la Germania ma è sorto quasi un caso diplomatico. Leggi anche: Quanti tifosi per l’Inghilterra! Ci sono Ed Sheeran e David Beckham Per chi proviene da UK o ha soggiornato negli ultimi quattordici giorni è prevista una quarantena di cinque giorni peccato che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) I viaggiatori provenienti da UK devono rispettare unadi cinque giorni: la partita è tra quattro La variante Delta desta preoccupazione in tuttapa e di certo l’peo di calcio itinerante non sta aiutando. Intanto, sabato, la Nazionale inglese sarà aper sfidare l’Ucraina dopo la vittoria contro la Germania ma è sorto quasi undiplomatico. Leggi anche: Quantiper l’Inghilterra! Ci sono Ed Sheeran e David Beckham Per chi proviene da UK o ha soggiornato negli ultimi quattordici giorni è prevista unadi cinque giorni peccato che ...

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Nazionale, #Jorginho dribbla il Pallone d'oro: 'Meglio vincere con la squadra'. #SportMediaset - seyimarvin : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 -