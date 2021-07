Estate 2021, meteo che deturpa il Pianeta. Italia a rischio Africa come non mai (Di mercoledì 30 giugno 2021) meteo estivo estremo con caldo storico.Le parole scritte Centri meteo dei servizi nazionali del Nord America hanno aggettivi mai usati in precedenza nel definire la terribile ondata di calore che sta abbattendo da quelle parti. I meteorologi di tutto il Mondo, gli scienziati che si occupano di studi del clima, stanno osservando l’evolversi delle condizioni meteo nel Nord America, dove la colonnina di mercurio in una cittadina, Lytton, a nordest di Vancouver in Canada ha toccato quasi 50°C (49,6°C). Le notizie che giungono da quelle parti descrivono molte centinaia i morti derivanti dall’ondata di calore che si sta ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021)estivo estremo con caldo storico.Le parole scritte Centridei servizi nazionali del Nord America hanno aggettivi mai usati in precedenza nel definire la terribile ondata di calore che sta abbattendo da quelle parti. Irologi di tutto il Mondo, gli scienziati che si occupano di studi del clima, stanno osservando l’evolversi delle condizioninel Nord America, dove la colonnina di mercurio in una cittadina, Lytton, a nordest di Vancouver in Canada ha toccato quasi 50°C (49,6°C). Le notizie che giungono da quelle parti descrivono molte centinaia i morti derivanti dall’ondata di calore che si sta ...

Advertising

petergomezblog : Quando nell’estate del 2019 Grillo diceva: “Conte elevato che ha restituito all’Italia la dignità persa di fronte a… - capuanogio : #ADL estate 2021: 'Rimproverarmi qualcosa no, è stato un campionato secondo me falsato, per tutti, poi la dietrolog… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - DanielaLoBianco : RT @IlContiAndrea: #Nek a FqMagazine in diretta a #Programma: “Determinazione e tanta pazienza hanno salvato la mia mano, ora in tour per l… - lellinara : RT @eventiatmilano: Chiostri, cascine, furgoni: un tetto di stelle per il teatro d’estate -