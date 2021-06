Estate 2021 | destinazione Malibù per il beautycase più trendy

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 giugno 2021) «Se vuoi ti compro tutta Malibù»: in radio Sangiovanni canta uno dei tormentoni di stagione. A ritmo di musica, perché il sound è allegro e serve non solo da antidoto positivo dopo i mesi di lockdown ma anche a prepararci definitivamente all’estate alle porte, siamo pronte a switchare il beautycase adeguandolo alla bella stagione. Per questo ci lasciamo ispirare proprio dalla California e da Barbie Malibù, l’abbronzatissima plastic doll di Mattel, tra i modelli più famosi di sempre che proprio nel 2021 festeggia 50 anni.