Esordio ok per Berrettini a Wimbledon, Fognini già al 3° turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Buone notizie per l'Italia del tennis nel singolare maschile di Wimbledon. Per Matteo Berrettini, arrivato ai Championships con grandi aspettative dopo il trionfo sull'erba al Queen's, non solo un debutto convincente contro l'argentino Guido Pella, ma anche un tabellone spalancato, senza testa di serie da affrontare almeno fino ai quarti di finale (fuori Isner, Karatsev e Ruud). La lunga attesa del debutto, rinviato causa pioggia, non ha scosso Berrettini, numero 9 Atp e settima testa di serie a Londra: il romano ha ceduto un set, ma poi ha chiuso in crescendo con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-0. Domani ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Buone notizie per l'Italia del tennis nel singolare maschile di. Per Matteo, arrivato ai Championships con grandi aspettative dopo il trionfo sull'erba al Queen's, non solo un debutto convincente contro l'argentino Guido Pella, ma anche un tabellone spalancato, senza testa di serie da affrontare almeno fino ai quarti di finale (fuori Isner, Karatsev e Ruud). La lunga attesa del debutto, rinviato causa pioggia, non ha scosso, numero 9 Atp e settima testa di serie a Londra: il romano ha ceduto un set, ma poi ha chiuso in crescendo con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-0. Domani ...

