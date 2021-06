Esercitazioni Nato e test russi | nuove tensioni nel Mar Nero

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La Crimea non accenna a raffreddarsi da quando si è trasformata in una vera polveriera incastonata nell’Est Europa. Secondo quanto riferito da Interfax, laa haato l’efficacia dei suoi sistemi di difesa aerea in Crimea, un’apparente dimostrazione di forza mentre l’Ucraina e i paesi dellasi addestrano nel Marnell’esercitazione Sea Breeze InsideOver.

Lesono un appuntamento fisso dal 1997 ma quest'anno vi prendono parte un numero record di Paesi (e che si affacciano sul Mar Nero). Ad aumentare il clima di tensione la Flotta ...Mentre sono in corso lecongiunte- Ucraina Sea Breeze nel Mar Nero, la Russia testa il proprio sistema di difesa aerea in Crimea. A renderlo noto è il capo del dipartimento di supporto informativo della ...La Russia, in risposta alle manovre Nato nel contesto dell’esercitazione Sea Breeze 2021, ha posto in essere esercitazioni in Crimea ...Le esercitazioni militari Sea Breeze 2021 mirano a contenere la Russia nel mar Nero. Storicamente, la competizione ha riguardato gli imperi russo e ottomano.