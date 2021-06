Esclusiva: portiere Empoli, c’è Sportiello in pole. E piace Zappa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Marco Sportiello è in pole per l’Empoli. Il club neo-promosso cerca un nuovo portiere e l’ha individuato nel classe 1992 che ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta. A maggior ragione con l’arrivo imminente di Musso, gli spazi per Sportiello sarebbero ristretti e per questo motivo c’è stata apertura verso l’Empoli. I toscani sono anche molto interessati a Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999 che può lasciare il Cagliari. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Marcoè inper l’. Il club neo-promosso cerca un nuovoe l’ha individuato nel classe 1992 che ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta. A maggior ragione con l’arrivo imminente di Musso, gli spazi persarebbero ristretti e per questo motivo c’è stata apertura verso l’. I toscani sono anche molto interessati a Gabriele, terzino destro classe 1999 che può lasciare il Cagliari. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : MN - Roma: 'Donnarumma? Sulla carta mi lascia un po' perplesso la scelta PSG': Flavio Roma, ex portiere del Milan,… - sportli26181512 : MN - Roma: 'Maldini sta lavorando da vero amante del Milan': Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso… - sportli26181512 : MN - Roma: 'Kjaer allenatore in campo, Tomori più dinamico: si completano molto bene': Flavio Roma, ex portiere del… - infoitsport : Esclusiva: Ascoli, in arrivo il portiere Guarna dalla Reggina - CampoRaffaele : RT @EuropaCalcio: L'ex portiere del Bari #Gillet ha detto la sua sul match tra #Belgio e #Italia in esclusiva ai microfoni di #EuropaCalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva portiere In Europa 10mila ordini per il nuovo Nissan Qashqai ... una tecnologia esclusiva Nissan costituita da un motore elettrico da 190 CV che muove le ruote ... il clacson, le luci, l'apertura/chiusura delle portiere. E' anche prevista l'opzione di notifica, in ...

Copa America, Uruguay - Paraguay 1 - 0: diretta live, risultato finale ..."scar Romero 21 Edinson Cavani in rete! Il calciatore realizzando dal dischetto supera il portiere, ... verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Canale 253 e sulla piattaforma Eleven ...

Esclusiva: portiere Empoli, c’è Sportiello in pole. E piace Zappa alfredopedulla.com Calcio: Juventus, Pinsoglio rinnova fino al 2023 Torino, 30 giu. - (Adnkronos) - Il portiere della Juventus Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota sul proprio sito uffi ...

ESCLUSIVA ALBERTINI, IRomanisti: “Milan, ci soffi quel talento di Ziyech!” Milan e Roma preparano la nuova stagione con grandi ambizioni. I giallorossi infatti con l’arrivo di Jose Mourinho in panchina, naturalmente si portano ad ambire alle zone più alte della classifica. I ...

... una tecnologiaNissan costituita da un motore elettrico da 190 CV che muove le ruote ... il clacson, le luci, l'apertura/chiusura delle. E' anche prevista l'opzione di notifica, in ......"scar Romero 21 Edinson Cavani in rete! Il calciatore realizzando dal dischetto supera il, ... verrà trasmesso in diretta ed insu Sky Sport Canale 253 e sulla piattaforma Eleven ...Torino, 30 giu. - (Adnkronos) - Il portiere della Juventus Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota sul proprio sito uffi ...Milan e Roma preparano la nuova stagione con grandi ambizioni. I giallorossi infatti con l’arrivo di Jose Mourinho in panchina, naturalmente si portano ad ambire alle zone più alte della classifica. I ...