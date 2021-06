“Eri la migliore”. Lutto nella televisione, addio all’attrice unica nel suo genere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se ne va una grande delle telenovelas, anzi, per alcuni era considerata proprio la ‘madre delle telenovelas’ dell’America Latina. Parliamo dell’intramontabile scrittrice e sceneggiatrice cubana Delia Fiallo, autrice di decine di famose soap opera televisive, tra cui “Esmeralda”, “Cristal” e “Leonela”. La donna è morta martedì 29 giugno nella sua casa di Coral Gables, in Florida. La sua scomparsa è avvenuta ad appena cinque giorni dal suo 97esimo compleanno. Nata a L’Avana il 4 luglio 1924, Fiallo iniziò a scrivere soggetti per la tv nel 1949. Nel 1966 aveva lasciato Cuba, dopo essere stata ostacolata dal regime comunista e si era stabilita a Miami, in Florida. Delia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se ne va una grande delle telenovelas, anzi, per alcuni era considerata proprio la ‘madre delle telenovelas’ dell’America Latina. Parliamo dell’intramontabile scrittrice e sceneggiatrice cubana Delia Fiallo, autrice di decine di famose soap opera televisive, tra cui “Esmeralda”, “Cristal” e “Leonela”. La donna è morta martedì 29 giugnosua casa di Coral Gables, in Florida. La sua scomparsa è avvenuta ad appena cinque giorni dal suo 97esimo compleanno. Nata a L’Avana il 4 luglio 1924, Fiallo iniziò a scrivere soggetti per la tv nel 1949. Nel 1966 aveva lasciato Cuba, dopo essere stata ostacolata dal regime comunista e si era stabilita a Miami, in Florida. Delia ...

Advertising

MED1CIN3_ : sara ma tu non eri quella che “che schifo che lesbike non bacerei mai una ragazza” però la tua migliore amica la ba… - _Delilah__ : Tu eri per me Ciò che per gli anni novanta è stato Friends Mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore E mi sentivo una persona migliore - ONL1TH3BRAV3 : questo è lui, addio mio angelo, grazie per tutto, sei stato il migliore di sempre, eri super forte ora puoi galoppa… - DavideRoss4 : @EsterEsteresty @TeresaBellanova Visto che le risposte le sai? Bloccare il paese per avere un premier migliore e un… - laFracommenta : È bellissima, sembra gentile Sicuramente ti fa venire le farfalle nello stomaco Spero tu sia felice, ma non quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Eri migliore Visto? Hamilton non è mica ET E quando nelle corse, come nella vita, perdi improvvisamente le certezze su cui eri ormai ... appunto Baku compresa e Montecarlo non esclusa, dicono una cosa semplice: resti il migliore degli umani, il ...

Arte ed ecologia in una mostra a Belgrado ... quindi, proporre un certo approccio all'arte come possibile via per un futuro migliore e per ...// fino al 20 settembre Efekat Pregleda / Overview Effect a cura di Blanca de la Torre e Zoran Eri MSUB " ...

Gli amici: «Eri il maître migliore» Oggi l’addio al prof del Beltrame la tribuna di Treviso Fedez-Lauro-Orietta, astuto pateracchio per riscattare Little Tony Fedez e Achille Lauro negli anni Sessanta e Settanta sarebbero stati linciati dai discografici se avessero soltanto osato proporre una collaborazione con Orietta Berti. Il successo di Mille è ...

F1, Lando Norris: “La Ferrari sta avendo tanti alti e bassi. Hanno una vettura migliore della nostra in certe piste” Lando Norris cerca conferme nel Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale F1 2021 che si terrà questo week-end in quel di Spielberg. Il britannico ha colto il quinto posto nella corsa di settiman ...

E quando nelle corse, come nella vita, perdi improvvisamente le certezze su cuiormai ... appunto Baku compresa e Montecarlo non esclusa, dicono una cosa semplice: resti ildegli umani, il ...... quindi, proporre un certo approccio all'arte come possibile via per un futuroe per ...// fino al 20 settembre Efekat Pregleda / Overview Effect a cura di Blanca de la Torre e ZoranMSUB " ...Fedez e Achille Lauro negli anni Sessanta e Settanta sarebbero stati linciati dai discografici se avessero soltanto osato proporre una collaborazione con Orietta Berti. Il successo di Mille è ...Lando Norris cerca conferme nel Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale F1 2021 che si terrà questo week-end in quel di Spielberg. Il britannico ha colto il quinto posto nella corsa di settiman ...