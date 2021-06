Equitazione | Longines Global Champions Tour 2021 | a Montecarlo un nuovo appuntamento | è caccia aperta ai Valkenswaard United

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilè pronta a vivere uned importante, che porterà il circuito aper un fine settimana denso di appuntamenti e dove si svolgerà anche laLeague a squadre in cui stanno dominando i. Gli olandesi hanno infatti una formazione fortissima, e nell’ultimohanno schierato anche l’azzurro Alberto Zorzi, che ha dato segnali positivi in sella a Cinsey con due percorso ...

Coppa delle Nazioni italiana dunque in Bulgaria a Bojourishte , dove ieri l'Italia dell'si è imposta nel quinto appuntamento dellaEEF Series con una prova che ha contato ben ...Nella Coppa delle Nazioni dello CSIO5 * di Sopot l'Italia ha invece chiuso in coda alla classifica (36 penalità) della gara, valevole come terzo 'leg' della Divisione 1 dellaFEI Nations Cup ...Il Longines Global Champions Tour 2021 è pronta a vivere un nuovo ed importante appuntamento, che porterà il circuito a Montecarlo per un fine settimana denso di appuntamenti e dove si svolgerà anche ...Si è aperto quest'oggi un nuovo fine settimana di gare nella Global Champions League di equitazione 2021, che in quel di Parigi ha visto i Cannes Stars chiudere in testa la prima manche, con il tempo ...