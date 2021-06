Energia verde: finalmente in costruzione il più grande impianto al mondo! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sorgerà in Kazakistan e sarà fondamentale per la produzione di idrogeno green e lo sviluppo del fotovoltaico. L’idrogeno sarà una risorsa energetica fondamentale e soprattutto sostenibile (by Adobestock)Novità importantissime in arrivo nel percorso della crescita energetica sostenibile, di cui l’idrogeno green rappresenta uno dei pilastri essenziali. E’ stato difatti appena stipulato un accordo tra l’azienda svedese Svevind e la kazaka Kazakh Invest National Company JSC per la realizzazione di quello che sarà il più grande impianto al mondo per la produzione di idrogeno green. Svevind si occupa dal 1998 di Energia ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sorgerà in Kazakistan e sarà fondamentale per la produzione di idrogeno green e lo sviluppo del fotovoltaico. L’idrogeno sarà una risorsa energetica fondamentale e soprattutto sostenibile (by Adobestock)Novità importantissime in arrivo nel percorso della crescita energetica sostenibile, di cui l’idrogeno green rappresenta uno dei pilastri essenziali. E’ stato difatti appena stipulato un accordo tra l’azienda svedese Svevind e la kazaka Kazakh Invest National Company JSC per la realizzazione di quello che sarà il piùal mondo per la produzione di idrogeno green. Svevind si occupa dal 1998 di...

