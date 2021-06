(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) –dell’elettricità in rialzo. Nella settimana, da lunedì 21 a domenica 27 giugno, il Gestore dei mercati energetici (Gme) ha registrato unmedio di acquisto dell’(Pun) pari a 94,50 euro/MWh, in aumento di 10,18 euro/MWh (+12,1%) rispettosettimana precedente. Lo rende noto il Gme in un comunicato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Energia: Gme, alla borsa elettrica prezzo +12,1%... -

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 94,50 euro/MWh (+12,10%). Nella settimana n.25 del 2021 (da lunedi' 21 a domenica 27 giugno), ilha registrato un prezzo medio di acquisto dell'elettrica (PUN) pari a 94,50 euro/MWh, in aumento di 10,18 euro/MWh (+12,1%) rispetto alla settimana precedente. Restano in crescita anche i ...Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 84,31 euro/MWh (+8,5%%) Nella settimana n.24 del 2021 (da lunedi' 14 a domenica 20 giugno), ilha registrato un prezzo medio di acquisto dell'elettrica (PUN) pari a 84,31 euro/MWh, in aumento di 6,58 euro/MWh (+8,5%) rispetto alla settimana precedente. In crescita anche i volumi di ...Nella settimana, da lunedì 21 a domenica 27 giugno, il Gestore dei mercati energetici (Gme) ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 94,50 euro/MWh, in aumento di ...MILANO (Reuters) - Nella settimana terminata domenica 13 giugno, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica è stato di 77,74 euro/MWh, in aumento dell'8,1% rispetto alla settimana ...