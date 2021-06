Emma Marrone piange ad alta quota: la grande paura della cantante, video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Emma Marrone su Instagram è scoppiata in lacrime dovendo affrontare la sua più grande paura: volare ad alta quota. Emma Marrone non si è mai nascosta dietro ad un filtro, raccontandosi ai suoi fedeli sostenitori così per com’è realmente. Tant’è che nelle scorse ore ha deciso di rivelare loro qual è la sua più grande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 giugno 2021)su Instagram è scoppiata in lacrime dovendo affrontare la sua più: volare adnon si è mai nascosta dietro ad un filtro, raccontandosi ai suoi fedeli sostenitori così per com’è realmente. Tant’è che nelle scorse ore ha deciso di rivelare loro qual è la sua piùL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sunsvmmoner : RT @voltoincognito: emma marrone io mi strappo il cuore per te lo vuoi capire si no? - _stupidallegria : RT @voltoincognito: emma marrone io mi strappo il cuore per te lo vuoi capire si no? - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno a te @MarroneEmma ????????????Emma Marrone . . . - GuitarDaniele : Buongiorno a te @MarroneEmma ????????????Emma Marrone . . . - amorsisulcuore : RT @voltoincognito: emma marrone io mi strappo il cuore per te lo vuoi capire si no? -